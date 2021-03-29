中天美女主播鄭亦真過去因邊吃漢堡、邊播報新聞爆紅，鄭亦真還因此被網封為「漢堡姐姐」，她也大方自稱是「漢堡主播」，親民的鄭亦真平時樂於在網上分享生活大小事，而鄭亦真稍早則大尺度曬出泡湯照，讓她的白嫩美肌全都露。

鄭亦真樂當「漢堡主播」，連臉書粉絲頁的大頭貼也是她和漢堡的合照，而親民的鄭亦真今（29日）中午則放送福利，大方曬出入住北投溫泉飯店的泡湯照，以美背入鏡的鄭亦真坐在浴池中，把長髮盤起的她，白嫩美肌全都露，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

鄭亦真大方曬泡湯照。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

不只泡湯照，鄭亦真下一張還大方曬美腿，身穿貼身短裙的她，一扭側身就秀出細長鳥仔腳，也讓外界見識到，鄭亦真內外兼具，擁169公分的她身材火辣，一雙美腿也是超吸睛。

鄭亦真豪曬美腿。（圖／取材自新聞主播 鄭亦真臉書）

其實，不藏私的鄭亦真日前就在臉書分享保養美腿的小撇步，透露她夜跑前會先拉筋15分鐘，回家後會讓雙腿放鬆，並用滾輪放鬆小腿肌肉，鄭亦真還說：「一直喊痛是正常的，直到肌肉放鬆」，最後，鄭亦真會再站拉筋板，也讓外界見識到鄭亦真保養美腿其實相當不容易。

而鄭亦真這回大尺度曬泡湯照，也讓網友紛紛驚呼：「是美人湯的概念嗎」、「堡主背殺 好美」、「哇！看起來好舒服喔」、「超可愛的酒窩」、「玉女湯」，還有粉絲歪樓敲碗：「想看正面」。

我可以﻿ 一直住在這裡嗎？﻿ ﻿ 或是...妳心裡﻿ ﻿ ﻿ #北投老爺酒店﻿ #熟到像家一樣﻿ #下個月再來﻿ ﻿ #真心推薦住大房﻿ #感覺直接出國﻿ #最愛的溫泉飯店﻿ ﻿ @ 北投老爺酒店 Hotel Royal Beitou 由新聞主播 鄭亦真發佈於 2021年3月28日 星期日

(中時新聞網)