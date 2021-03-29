中國外交部29日舉行涉疆問題新聞發佈會，新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相痛批，歐盟、美國、英國、加拿大一些反華勢力自封為人權「判官」，妄圖充當人權教師爺，但都忘卻了自己在過去犯下的罪行——到處都是侵犯人權的斑斑劣跡，堪稱種族滅絕的罪魁禍首。西方在種族問題上集體失憶，簡直厚顏無恥。

徐貴相細數西方國家的人權汙點，指美、英、法等殖民者在長約400年的黑奴貿易中，將1200萬人從非洲運到美洲為奴，另有1000萬人在運輸中死亡。直到今天的美國，「弗洛伊德們」仍然不能呼吸。聯合國消除種族歧視委員會早就指出，在美國和英國的非洲裔面臨著系統性的種族主義。

徐貴相指出，美國在建國後近百年時間裡，大肆驅逐、屠殺印第安人，美國印第安人口已從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬。英國在殖民過程中一路燒殺搶掠，英國的殖民史是一部慘無人道、令人發指的種族滅絕史。

徐貴相表示，20世紀初，德國殖民者對非洲納米比亞土著民大開殺戒，1904年至1908年，德國殖民軍殺害了10萬以上土著民，被聯合國經社理事會人權委員會報告稱為「20世紀的第一場種族滅絕」。二戰期間德國納粹屠殺近600萬猶太人，其中包括100多萬兒童。

徐貴相還說，法國軍隊殖民期間在阿爾及利亞屠殺了550萬人，構成危害人類罪。19世紀70年代，加拿大政府將同化原住民列入官方議程，公開宣揚「扼殺印第安血統從他們的孩子開始」，通過設立寄宿學校，對原住民實施文化滅絕政策，據不完全統計，超過15萬原住民兒童被迫送入學校，其中被虐致死超過5萬。

徐貴相斥責，「這些國家對自己犯下的罪行閉口不談，反而稱新疆實施『種族滅絕』，簡直厚顏無恥。」

(中時 )