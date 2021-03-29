29日，日本新冠疫苗負責大臣河野太郎(Taro Kono)指出，日本新冠疫苗接種速度將在5月份加快腳步。因為日相菅義偉曾表示，到7月23日東奧復賽前的6月份，就要為日本全部民眾1.26億人，提供足夠的疫苗數量。

目前，輝瑞(Pfizer)的歐洲藥廠一直在供貨給日本社會，預計在未來幾個月內速度還會加快。河野太郎表示，從5月份開始，疫苗供應面將不會有貨源不足的問題。並且，希望在五月份每周都能獲得一千萬劑疫苗。

2月份，日本社會開始接種新冠疫苗，已比世界上其它先進國家要晚上許多，並且依賴進口的輝瑞疫苗。至於AZ疫苗(AstraZeneca）與莫德納(Moderna)疫苗，都在等候日本政府的批准使用。

河野太郎指出，不久AZ疫苗將被批准，但決定權還是在衛生部門上。至於AZ疫苗若在日本國內生產的話，也可避免歐盟限制疫苗出口數量的規定。

至26日，日本剛剛超過78萬人，已接受至少一劑疫苗注射。其中，大部分都是醫護人員。

儘管日本似乎已擺脫疫情的大規模肆虐，但學者專家所謂的第四波傳染已甚囂塵上。NHK國家電視台也認為，日本疫苗接種率恐趕不上疫情擴散速度。

河野太郎表示，雖然新冠疫苗可以有預防功效，但不應該只依賴疫苗，必要的預防措施還是要有，像是戴口罩與勤洗手等。

(時報資訊)