房地產業目前正面臨缺工問題，推案是否受到影響？勤美集團暨璞真建設董事長林廷芳無奈的說，推案還是要照著腳步走，走得慢沒關係，還是要繼續前進。他說，在缺工、缺料，及物價走升的情形下，通膨的問題恐怕是個隱憂，房價想要下來並不容易。至於台灣百年來的旱情，他說，集團的「勤美之森」工地施工挖取出的地下水，除了提供中科廠商外，也免費供給周邊的鄰居使用。

打炒房政策一波接著一波，勤美集團暨璞真建設董事長林廷芳說，不贊成炒房，房子是蓋來住的，但是打房政策不能夠矯枉過正，若是稅制不停的增加，是否會波及非炒房族群，就需要考慮清楚，台灣一日生活圈很便利，若是原本在竹科工作有房的人調到南科去，需要賣掉再買房，到底要怎麼辦？這是個很複雜的社會問題，希望能好好的思考。

勤美集團在台中草悟道商圈規劃的「勤美之森(CMP MIDTOWN)」複合式開發案將分三期開發，其中，第一期開發面積近4,000坪，包括「勤美之森」豪宅案及勤美洲際酒店、藝術館，總開發經費將超過120億元。

第一期「勤美之森」規劃住宅、勤美州際酒店、藝術館和教堂，其中住宅有206戶，1～3樓和頂樓有近1400坪公設，坪數為80、95、154、172坪，目前已售近7成，每坪均價在58～62萬，目前客層多以在地客為主。

(時報資訊)