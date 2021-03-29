全球央行下猛藥救市，資金寬鬆環境已與過去幾次台股高點時有所不同，根據統計，外資持有上市公司股票比例持續呈現成長，截至2021年1月底，外資持股比例與市值雙雙創近10年新高。從台股市值相對台灣M1B倍數來看，目前約2.2倍，遠低於2008年金融海嘯時的2.8倍，在資金動能未減弱前，看好台股續創高點可期。

外資今天再回補台股87億元。日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，全球疫情逐漸趨緩，美國景氣復甦確立，加上FED維持寬鬆基調，並上修全年經濟預測，全球股市多頭趨勢不變。分析台灣加權指數過去四度在萬點大關後呈現較大修正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位。反觀目前本益比約22倍左右，價值面仍相當合理，加上2021年每股獲利再創新高的動能，假設以相對警戒區30倍本益比換算，顯見目前萬六點位具備相當支撐、且擁有持續向上空間。

陳思銘指出，美債殖利率漲勢趨緩，美股科技股強彈，加權指數重回各期均線之上，技術線型轉佳，台股多頭趨勢未改變，但類股輪動加速，投資難度大增，現階段建議投資人不要執著指數，選股不選市，從永續成長概念出發，布局好公司更有機會提高投資勝率，尤其部分具永續成長概念的優質個股近期出現短線拉回整理，投資人更可把握時機逢低布局。

(時報資訊)