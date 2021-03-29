隨著鎳價下滑，加上不鏽鋼價格累計漲多，不鏽鋼盤元大廠華新3月300系內銷盤價下修每公噸3000元。使得市場預期，不鏽鋼煉鋼龍頭燁聯(9957)將接著開出的3月300系相關盤價也可能轉為開低。

先前隨著鎳、鉻、錳等原料價格強漲，華新2月盤價持續大漲，304系盤元再大漲6000元，連兩月共漲每噸1.2萬元。

但本月鎳價拉回，LME鎳價自每公噸1.7萬多美元降至1.6萬多美元，主要原料價格下滑，因此，不鏽鋼盤元大廠華新3月300系內銷盤價下修每公噸3000元。

先前隨著原料價格強漲，燁聯2月內外銷盤價持續大漲開出，其中，內銷304系不鏽鋼每噸大漲6500元，比1月每噸漲5500元更高。累計不鏽鋼價連兩月也同步共漲每噸1.2萬元。

因華新3月300系內銷盤價下修每公噸3000元。使得市場預期，燁聯將接著開出的3月盤價也可能轉為開低。另一大廠唐榮(2035)也將接著開盤，預計300系產品也將下修。

今年1月內外銷盤價大漲，2月續漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。若上游廠報價下修，下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)等成本可望下降，但買氣是否維持熱度將是重要關鍵。

(時報資訊)