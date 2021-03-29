康和證(6016)培育金融科技（FinTech）人才腳步不停歇，宣布已於26日和亞洲大學簽訂產學合作備忘錄（MOU），由康和證提供AI人工智慧交易機器人培訓課程及實習環境，亞大協助導入相關課程，攜手打造金融科技養成環境。

康和證總經理邱榮澄表示，康和證期盼透過與學術界的專業交流創造雙贏格局，為台灣培育更多的金融科技人才。亞大校長蔡進發指出，因應人工智慧時代來臨，亞大各系院相關課程都與AI結合，配合財金系大數據實驗室，有信心打造中台灣金融培訓中心。

康和證看好金融科技的爆發性成長，由康和證提供亞大人工智慧交易機器人相關分析套件，包括交易與報價應用程式介面（API）、程式交易開發軟體MultiCharts等程式應用，建構程式化交易課程，進一步結合AI人工智慧交易，預期藉此可提供亞大學生新技術與新知識。

邱榮澄強調，人才是金融業最關鍵寶貴的資源，公司先前已與政大、交大、文大簽訂相關合作計畫。亞大近年來表現的企圖心有目共睹，雙方在創新與創意方面均有相同理念，期待未來能加強合作，享受「先行者的利益」，並歡迎優秀的亞大學生暑期能到康和實習進修。

亞大財金系主任歐仁和表示，康和證提供十部價值上百萬元的測評介面平台，於暑假期間裝設在管院教室，讓學生可建立人工智慧交易機器人模型，再搭配財務科技公司平台，達成完整的智慧金融平台，並建立學生量化交易認證機制，加強技能擴展未來就業機會。

(時報資訊)