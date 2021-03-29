雖然公寓大廈管理條例明文規定，公共空間禁止堆放雜物，但遇上「整個公共空間都是我儲藏室」的鄰居，真的讓很無奈。一名女網友抱怨，鄰居一家4口住60坪大的樓中樓，竟然將7台腳踏車堵住電梯口，反應之後，總幹事想出的解決之道，竟然是移到緊急逃生口放，讓女網友超無奈。

一名女網友在臉書《爆料公社》發文，表示所居住的大樓一層兩戶，隔壁房客是一家4口，先生長期出差，大部分是媽媽帶兩個小孩，且他們住的是「樓中樓外加天台，有60多坪大」，讓原PO相當不解，為何東西還會多到放不下，佔據公共區域，電梯門一打開，就被鄰居家「7台腳踏車擋住去路」。

原PO表示，向管理室反應後，天才總幹事想了「折衷」辦法，把這7台腳踏車搬到緊急逃生口去。不過腳踏車移走，鄰居竟又搬出其他不用的私物雜物來堆放，讓原PO好無奈：「總幹事懦弱不願處理這種事，請問我該如何解決？向哪個單位投訴？」。

網友紛紛回應「報1999消防局處理，到實管委會和總幹事都逃不了了！」、「擋住逃生跟消防通道，非常不ok耶....」、「7台腳踏車，是怎樣，馬戲團之家嗎？？一腳騎一台嗎？」「工務檢舉~他們會先勸說.再度檢舉40000起跳！」。

根據「公寓大廈管理條例」第16條第2項規定，「住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入」。

經制止而不遵從者，除可依法處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，還能連續開罰；若造成他人跌倒受傷，不僅恐被訴「過失傷害罪」背負民、刑事責任外，引發災害涉及妨礙人員逃生避難及影響消防救災者，更將依公共危險相關責任依法究處。

(中時新聞網)