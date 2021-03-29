顏姓女子29日上午駕車行經國道3號清水段，因要趕著接送小孩，不慎擦撞前車，再撞護欄後翻車，她爬出車外獲救送醫治療，初判操作不當釀禍，正確肇事原因由國道警察釐清中。

國道警察第7大隊調查，31歲顏女今天上午11點多駕駛小客車，行經國道3號北上清水段時，擦撞前車後再自撞內側護欄，小客車翻倒中間車道四輪朝天，員警和救護車迅速到場搶救，將人拉出車外，緊急送童綜合醫院救治。

梧棲童綜合醫院指出，患者到院時意識清楚，雙手肘撕裂傷、左膝鈍傷、頸部與右腳掌擦挫傷， 目前留院觀察中。

(中時 )