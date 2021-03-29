南韓26歲新生代女演員韓韶禧(한소희)，去年以韓劇《夫妻的世界》的呂多景一角打響名號後，人氣瞬間暴漲，廣告、代言不間斷。近日她更首度登上香港版時尚雜誌ELLE的封面，大秀凹凸有致的好身材。

韓韶禧擁有甜美外表、清新氣質，自從在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」後人氣瞬間暴漲，廣告、代言不間斷，不僅在去年7月公佈的「女星廣告代言排行榜」中擠下前輩宋慧喬及全智賢，成為各大品牌爭相合作的女星，IG吸引超過274萬人追蹤。日前還接下Netflix所推出的新戲《Undercover》，飾演帥氣女警躍升第一女主角，與朴喜洵、安普賢等實力派男星合作，備受粉絲們期待。

韓韶禧不久前曾在個人IG上，率先公開多張ELLE雜誌側拍照掀起話題，近日網路上也陸續釋出完整版每照吸引目光。只見她換上棒球帽、雪紡襯衫、低胸馬甲洋裝等各種造型，而其中一套貼身洋裝，不僅將她纖細身材完美呈現，轉身更藏有玄機，背部整片鏤空使白皙美背一覽無遺。

韓韶禧另一套小香風針織外套搭配牛仔褲的造型，更是被網友稱讚相當有誠意，因為裡面只搭配一件白色運動內衣，使她一抬起雙手，結實的腹肌曲線立刻乍現，令粉絲們看了忍不住稱讚「姊姊實在太美了」、「有顏值又有身材」、「每張照片都美到太過份」，再度引起網友熱烈討論。

(中時新聞網)