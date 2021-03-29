台灣一家系統科技公司林姓前總經理，2年前因與高層理念不同去職，去年被大陸華騰機械公司高薪挖角，林疑似帶著前東家自動化設備的設計圖投靠，還挖走3名工程師赴對岸協助設廠，桃檢調蒐證多時，趁疫情返國時，一舉帶回林男等9名涉案人，其中5人被依違反營業祕密罪嫌諭知5至10萬元不等交保。

桃園市調處接獲線報，林姓男子在台灣一家系統科技公司擔任總經理，專營自動化設備技術，2019年因與經營高層理念不合而去職，帶走6名工程師，自創公司和老東家抗衡、搶生意。

在大陸專營汽車機械製造的華騰公司，為籌設自動化設備廠房，去年11月高薪挖角林男，林應允後赴大陸擔任設廠顧問，並將3名專業技術工程師也帶往大陸協助設廠，甚至將老東家的自動化設備設計圖等營業機密文件，一併提供給新東家。

市調處指出，大陸當地政府提出「支持工業經濟發展的十條意見」，將華騰公司列為「數字車間、智能工廠」獎勵項目，補助人民幣300萬元，並提供廠房土地3000坪入股，成為大陸官方招商引資、招才引智的重點企業，甚至官方媒體也自己披露，華騰公司引進台灣自動化、智能化專業團隊，才得以建構不鏽鋼精密鑄造自動化生產線，已成為德國知名汽車大廠零件供應商，一舉獲得官方最高金額的獎勵挹注。

原公司發現台灣、大陸的客戶陸續轉向林的公司，驚覺有異報案，桃園地檢署指派企業犯罪專組檢察官鄭皓文指揮偵辦，歷經多個月蒐證，趁疫情期間眾人返台時，發動搜索，兵分8路搜索，帶回林男等9人到案說明，檢方複訊後，認為林男等人5人涉嫌違反營業祕密法罪嫌重大，分別諭知5至10萬元不等，其餘請回，將持續深入追查中。

(中時 )