日前已經施打新冠肺炎疫苗的「舉重女神」郭婞淳，正積極備戰4月舉重亞錦賽，為了替她打氣，運動品牌推出奪金應援系列三重活動，包括全方位訓練課程等，參與的民眾可以跟著挑戰選手日常訓練強度，還有機會獲得禮物。

東京奧運延到今年舉辦，距離開幕倒數116天，為運動品牌UNDER ARMOUR贊助選手之一的郭婞淳，以驚人意志及不服輸的態度，戰勝無數舉重賽事，現在還是女子舉重58公斤級及59公斤級世界紀錄保持人，目前正持續進行訓練備戰接下來4月亞錦賽，她積極調適自我達最佳狀態，專注迎接體壇最高榮耀的競技舞台。

郭婞淳表示，自己主要透過帶著學弟妹訓練督促自己，「因為自己做到了，才夠有力去要求他們，儘管每個人的目標都不一樣，但我們是一起前行的。」

郭婞淳提到自己的應戰格言「相信所有的挫折，都是最好的安排」，坦言從2014年仁川亞運受傷導致比賽失利後，開始學習與自己對話、用正向能量鼓勵自己，這句話讓她在遭遇挑戰與困境時，用更沉著、冷靜的心態幫助自己思考，也幫助自己在面對事情時更加穩重。

目前積分排名第一的郭婞淳，即將背負著自己、教練及家人的期待，誓言要持續突破自我，並緊盯2021巔峰之戰、目標放眼「3破世界紀錄、勇奪金牌」。

為了幫助Team UA頂尖運動選手們挑戰生涯重點賽事、為國爭光豪奪金牌，品牌特別推出「UA武裝擂台賽 誰敢來挑戰」奪金應援系列三重活動：【奪金應援第一重】3月24日開放限量報名「UA Training全方位訓練課程」；【奪金應援第二重】3月27日全面啟動「UA應援門市挑戰」活動，參加就有機會獲得最高價值5萬元專業訓練裝備；【奪金應援第三重】在4月10日、11日於三創生活園區戶外廣場舉辦「UA武裝擂台賽」，當天開放民眾挑戰Team UA選手日常訓練強度，體驗就送禮物。

(中時 )