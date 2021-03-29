寶山水庫29日蓄水量剩1成8。（羅浚濱攝）

台中和苗栗將在4月6日進入供5停2分區供水，日前短暫春雨，寶山和寶二水庫進水量相當有限，水公司三區處為因應水情可能轉「紅燈」，超前部署分區供水，新竹縣市將設7處供水站載水點及43處臨時供水站，提供消防、民生、醫療及學校取水。

水公司三區處處長丘宗仁表示，寶山水庫29日蓄水量剩1成8，寶二水庫回升到1成，為因應新竹地區可能分區供水，原則是優先使用頭前溪表面水源、抗旱井、海淡水及二區支援的20萬噸水。

丘宗仁指出，新竹科學園區若不分區供水，目前暫定減供20％，確實減供數會依中央指示辦理。新豐湖口是二區支援前端的供水區，橫山鄉、關西鎮、新埔鎮是獨立供水系統，將不實施停水。竹北9萬噸水若停供，將轉送新竹，新117線沿線因高低起伏大，以減壓不停水方式辦理。

新竹縣市供5停2規畫甲區週二、周三停水，影響區域有竹北市和部分芎林鄉，乙區週四、週五停水，區域包括新竹市、寶山鄉、竹東鎮及部分芎林鄉，水公司針對管線末端、地勢高的地，將佈設43處臨時供水站。

消防局3噸水庫車在寶山給水廠演練接管取水，未來將協助醫院及校園運水。（羅浚濱攝）

在分區供水期間，水公司提供7處供水站載水點，新竹市在新竹一、二淨水廠，竹縣為寶山給水廠、新工加壓站、湖口營運所、明新加壓站及竹東營運所等5處，提供民生、消防、醫療及學校購水取水。

由於寶山鄉寶斗村屬苗栗分區停水的甲區，4月6日起進入分區供水，寶山鄉公所將於新豐宮設置臨時供水站，提供2個2噸水桶，因應居民用水需求。

縣府29日在水公司寶山給水廠，辦理抗旱整備及限水期間消防及醫療取水演練，消防局3噸水庫車開到現場接管取水，未來將協助醫院及校園運水。

(中時 )