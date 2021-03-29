中國石化29日指出，公司將加快推能源轉型，積極推進天然氣全產業鏈跨越式發展，把氫能作為公司新能源業務的主要方向，「十四五」期間規劃建設1,000座加氫站或油氫合建站，打造「中國第一大氫能公司」。

中石化董事長張玉卓在網上業績說明會上並表示，公司還將發展充換電站等新型基礎設施和服務，助力綠色交通發展。「十四五」期間，公司將根據燃料電池汽車推廣情況，以京津冀、長三角、粵港澳大灣區和海南自貿區為重點，規劃建設加氫站或油氫合建站。

張玉卓指出，根據目前在營加氫站測算，可以給公司帶來正貢獻。未來隨著政策繼續落地，成本逐漸下降，應用場景的不斷豐富，城市物流、城市公交、重卡運輸以及乘用車的逐步推廣，加氫站盈利水平將逐步提升。

他指出，公司將確保在國家碳達峰目標完成前實現二氧化碳達峰，力爭在2050年實現碳中和的目標。

中石化還將聚焦天然氣全產業鏈大發展戰略，未來三年計畫天然氣產量保持每年兩位數增長。積極參與全球甲烷減排行動，到2025年，甲烷排放強度降低50％，建成百萬噸級CCUS示範項目，開發碳中和林、碳中和加油站等各具特色的碳中和模式。

中石化發表上述消息後，H股盤中漲幅擴至6％，觸及4.23港元的逾一周高位。A股盤初一度升逾2％。

中石化28日晚間發佈業績公告顯示，2020年度淨利年減42％，但預計2021年第一季扭虧為盈；2020年度發息比率達73％符預期。

(工商 )