清明連假將至，桃園市大溪老街、復興角板山是遊客熱門景點，加上和平禪寺、佛光山寶塔寺、美華公墓等，清明祭祖掃墓周邊道路車流明顯增加，大溪分局為了紓解掃墓祭祖車潮及避免遊客塞車之苦，特別列出轄內易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應，同時警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢，交通管制措施及替代道路規劃如下：

一、國道3號大溪交流道南下匝道管制時段 ：109年4月2日6時至12時，實施高乘載管制。

二、針對佛光山寶塔寺及和平禪寺掃墓車流，警方於台7線沿線調派警力引導車輛由復興路一段23巷、145巷及桃58線等3處路口進入，沿線廟方有派工作人員並設指示標誌。

三、易雍塞路段：

1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、桃59-1線、台4線；6、台7線、台7乙線路口；

四、復興區台7線下山建議替代道路：

（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

五、大溪市區建議替代道路：

（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

（二）往桃園方向遊客建議由中華路左轉信義路避免進入市區，並經由大鶯路接桃56線往八德區、桃園區或直行往新北市鶯歌區。

六、大溪老街停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；另針對掃墓車潮大溪區公所清明連假有規劃接駁專車，路線由大溪橋頭停車場→觀音寺→慈湖路（新街尾）→復興路→第一公墓（沿線公車站牌處停靠）原線返回，考量停車位有限建議民眾可搭乘掃墓專車。

(中時 )