喧騰一時的國際大型糧商炒匯案，今（29日）有進一步發展，中央銀行允許總部位在美國的糧商嘉德（Cargill Ltd）匯回20億美元（約570億新台幣），這筆金額是進行調查時遭到凍結。

從2019年中開始至2020年7月，國際糧商大量預售新台幣遠期外匯，大賺升值匯差，對外匯市場穩定造成衝擊，涉案糧商被央行發現，資本額最低僅30萬元，且進出口金額相當低，明顯沒有使用新台幣做生意。

央行展開調查後，發現8家糧商與6家外銀涉案，累積承作金額高達110億美元，外銀包括摩根大通、渣打銀行、德意志銀行、安智銀行、花旗與澳盛銀行，其中摩根大通與渣打在調查前就進行內部審查，中止交易並結清。

因此央行最終僅對四家外銀開罰，其中德意志銀行處罰最重，廢止無本金交割新台幣遠期外匯交易及新台幣遠期外匯許可，並停止涉及所有外匯衍生性商品2年，其餘外銀各因情節輕重裁罰。

根據路透社報導，四名消息人士指出，隨著案情告一段落，台灣央行已允許總部位於美國的嘉吉匯回約20億美元，這筆金額是央行進行調查的過程中被凍結的。

(中時新聞網)