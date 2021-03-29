一年一度的兒童佳節到了，巧智拼球益智教具贈送台中市19校益智產品「紙精靈」，由市議員羅廷瑋、張彥彤29日舉辦捐贈儀式。羅廷瑋指出，這一款教具如遊戲，透過紙張進行平面式及立體的排列組合思維訓練，「不插電」的運算邏輯思維，透過「玩中學」讓親子互動更有趣與益智。

羅廷瑋與張彥彤促成益智產品捐贈中市19所國小，因國內硬體製造能力強，但軟體人才的培養卻遠遠落後其他國家，目前環境的快速變化；未來的工作及生活須建立在雲端及大數據中，學習必須與時俱進，讓學童在做中學、玩中學，開啟邏輯之窗。

羅廷瑋、張彥彤指出，利用桌遊丶互動式故事繪本、動畫、遊戲、音樂和藝術，提高邏輯思考層次，將是未來人類智慧新趨勢，也是108課綱教育主軸，讓下一代在遊戲中動動腦，快速建立邏輯思維模式。

羅廷瑋強調，「紙精靈」就像紙版的魔術方塊一樣，每張紙精靈隱藏不同的可愛精靈，透過集中專注力及培養空間感的摺紙過程，最終就摺出精靈；藉此培養孩子清晰的立體概念，學習並建構空間變化的經驗，在挑戰中體會空間轉換與穿透的樂趣。

(中時 )