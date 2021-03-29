陽明(2609)今天召開法說會，公司認為，今年第2季受塞港與缺櫃影響，預期運價可維持高點，下半年獲利則必須注意疫情、油價及美國線長約價格三大因素，樂觀預期今年可維持獲利，供需可望平衡，全年營運仍在高點。

去年海運運價下半年強勁反彈，陽明營運轉佳，獲利呈現爆發性彈升，總計2020年營收1512.77億元，營業淨利194.6億元，歸屬母公司淨利119.77億元，每股盈餘4.51元。營收比重方面，美洲線占比42％，歐洲線32％，亞洲近洋線11％，亞洲遠洋（中東、南美、澳洲等）占比15％。

截至今年3月31日，陽明船隊（含租船）為89艘，總運能629,287 TEU，14艘11,000 TEU新造長租船，2020年已交付3艘，2021～2022年再交付11艘；10艘2,800 TEU新造自有船，2020年已交付6艘，2021年再交付4艘。

陽明指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）3月公布最新全球經濟展望報告，預估全球經濟成長率今年為5.6％，明年為4.0％，受惠於新冠疫苗在部分國家加速施打與美國政府紓困法案，全球經濟前景轉趨樂觀，同時呼籲政府加快疫苗生產與推廣，並視復原狀況來調整財政支持。

2021年整體航運市場供需狀況最新預測，根據英國海運研究機構Drewry及Clarksons預估，2021年需求皆大於供給；2021年整體雖受疫情發展不確定性影響，但呈現漸進式溫和復甦，2022年預估也趨於樂觀。

陽明認為，第2季受塞港與缺櫃影響，預期運價可維持高點，能漲到哪個程度，還無法確認，而部分進入齋戒月國家運量可能微幅下修；至於第3季至第4季獲利的因素，面對特殊市場環境，下半年獲利預測仍須考量疫情獲得控制、石油價格穩定及美洲線長約價格較2020年上調有成等三個因素。總經理杜書勤進一步表示，疫情和緩控制，塞港也不嚴重，需求會增加，供給也會增加，如果疫情嚴峻還是停工，需求會消失，像是金融海嘯時期，對航運是不佳消息；而石油價格取於經濟復甦程度；美國線長約今年還沒全部底定，但現在簽約漲幅遠遠較2020年大，可說吃下定心丸。

(時報資訊)