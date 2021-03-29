江啟臣今天新書發表會，前主席洪秀柱除了送花，也親自到場致意。（黃福其攝）

江啟臣新書發表會，吳敦義、王金平、王惠美等人送花祝賀。（黃福其攝）

江啟臣新書發表會 自爆「2020韓江配」內幕？

國民黨主席江啟臣今天發表新書「破浪啟程」，不少人認為與黨主席選舉有關。對此，江啟臣表示「我不能說不對，雖然在我決定競選連任黨主席更早之前就決定出書；大家怎麼想是個人的自由。」這本書的版稅也將全數捐作公益。對於前高雄市長韓國瑜可能參選黨主席，江也說，他要參選什麼，都要徵求各界支持，當然會徵求韓的意見，平時與韓有連繫，保持良好溝通，大家目標一樣，讓國民黨更好，先贏得2022選舉，2024重返執政。

今天的新書發表會，除不少政治、文化界人士到場，前主席吳敦義、洪秀柱、立院前院長王金平及台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美等人都送花祝賀，洪秀柱甚至本人還到場致意再先行離開；倒是先前婉拒為新書寫序的前總統馬英九並未送花，可能參選黨主席的前主席朱立倫、韓國瑜、智庫副董事長連勝文，甚至還沒取得參選黨魁資格的中廣董事長等人也沒送花。

據悉，馬朱韓連趙等人沒送花，主因是並未收到新書發表會邀請，甚至認為新書是江個人「黨主席選舉的造勢活動」，並非國民黨的活動，因此不僅沒出席，連花都沒送。

而洪秀柱在活動開始前到場致意時，一出現在會場後側入口就引起騷動，江啟臣立即從前排貴賓席主位起身跑到後側，要接洪到第一排入座，不過洪表示只是為打打氣，就先離開。

江啟臣今早談到為何此時出書之事說，其實他是在去年11月決定要出畫，因為他自2010從政，從當政務官、競選三屆立委、黨主席，包括第1年碰到美牛、油電雙漲，第2年碰到服貿，第三年的太陽花，以至 2016年國民黨大選、2018年大勝及2020又大敗，去年又當選黨主席，「相信是很多立委一輩子碰不到的事。」

他說，其實十多年前他就出過書，只不過當時出的是教科書，去年幫他出教科書的學長問他有沒有機會幫他出從政經歷的書，他想到除了從政十年的經歷，更應讓大家知道逆境的轉折、黨主席的思維，因此就答應了。「為了選主席而出書不能說不對，雖然其實更早決定出書」，他是今年2月20日才宣布參選連，「大家怎麼想是自己的自由」，他主要讓表達對人生及政治、國際及這片土地的看法，誰影響他等等，讓大家更了解他。

(中時 )