針對中國海軍在印太地區的挑釁活動，印度與美國28日、29日在印度洋東部展開聯合軍演，印度空軍也首次派戰機參與，顯示印度正致力推動三軍聯合作戰。這是美國國防部長奧斯汀訪問印度一週後首次印美聯合軍演。

印度與美國海軍28日起在印度洋東部舉行名為PASSEX的聯合軍演，去年11月參加第24屆馬拉巴爾（Malabar）聯合軍演的印度自製多功能匿蹤巡防艦什瓦利克號（INS Shivalik），也參與這次在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問印度一週後的首次印美海軍聯合軍演。

印度海軍發言人在官方推特（Twitter）推文說，在2020年馬拉巴爾演習期間，什瓦利克號及所搭載的直升機與P-8I海神式巡邏機，鞏固協同作戰與交互操作性後，這次又與美國海軍美國羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群一起參加PASSEX軍演。

印度海軍發言人推文也指出，在首次增強聯合作戰技術下，印度空軍戰鬥機也參與這次印美聯合軍演，和美國海軍在靠近印度海岸演練空中攔截等近岸防空技能。

中國海軍船艦長期部署在印度洋，且不斷派遣海洋科研調查船調查印度洋各項水文與海洋資料後，印度海軍已強化印度洋的船艦及空中巡邏，以追蹤中國船艦動向，並強化與美國、日本和澳洲等四方安全對話夥伴，還有法國等歐洲夥伴的雙邊與多邊海上軍事演習。

奧斯汀19日、20日與印度總理莫迪、印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）與外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）會晤時，聚焦雙邊更廣泛的國防合作。奧斯汀也強調印美關係是自由、開放印太地區的堡壘，還對中國在中印邊界的「侵略」行動，傳遞拜登政府對盟友和夥伴堅定承諾的訊息。

因此，奧斯汀訪問印度一週後，印、美海軍立刻在印度洋舉行聯合軍演，印度的專家和媒體都認為，這象徵拜登政府致力鞏固與印度等印太地區親密盟友的關係與軍事合作，共同對抗中國的軍事挑釁。

印度與美國海軍研判中國威脅更加嚴重後，已頻繁舉行聯合軍演，去年除馬拉巴爾4國海上聯合軍演外，去年7月，美國也派出尼米茲號（USS Nimitz）航艦打擊群，與印度海軍在中國船艦進入印度洋的戰略海域安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）海域舉行聯合軍演。

除了四方安全對話成員國的雙邊聯合軍演外，今日印度（India Today）今天報導，印度海軍4月也將在孟加拉灣與法國海軍舉行聯合軍演。

這是法國拉佩魯茲號（La Perouse）巡洋艦主導軍事演習的一部分，預計4月4日到9日在孟加拉灣與印度、美國、日本和澳洲海軍一起軍演，這也是法國首次邀請印度海軍參加由法國主導的聯合軍演。（編輯：陳惠珍）1100329

(中央社)