楊鎮浯縣長在今天青年節邀請5位青年創業者分享他們的創業故事和心路歷程。（縣府提供）

金門離島首座三創（創意、創新、創業）平台，幫助青年人築夢、圓夢，縣府一站式創業諮詢2年來輔導逾300人次，利息補貼4685萬元。楊鎮浯縣長在今天青年節邀請其中5位創業者分享他們的創業故事和心路歷程，並宣布盡快成立青年發展中心，希望有更多人加入翻轉金門的行列。

縣府特別規畫在地青年創業家主題影片「勇敢創自己」，安排楊鎮浯與愜意甜點、夢酒館、捲毛力卡、嘉年華冰果室、雅舍民宿等5位創業青年對談，期待他們的創業故事能成為下一個創業者的養分，一起在故鄉大地萌芽、成長和茁壯，為未來新金門揮灑更繽紛的色彩。

楊鎮浯指出，迴流歸鄉的青年朋友抱著他們翻轉金門，奔放馳騁的熱情，從城區到鄉間用心實踐理想，也回饋滋養他們成長的故鄉，讓人看到年輕朋友的抱負和理想，正在改變金門的感動，也讓這座開發1700年的海島展現蓬勃的青春活力。

縣府打造「青年領航、金門翱翔」的宜居環境，除原有提供「挺創業」100萬無息青創貸款外，離島首創的3創服務平台也提供創業諮詢和一對一家醫式輔導，吸引更多年輕人返鄉、留鄉，一起邁向「活力金門、希望島嶼＂的目標，2年來透過現場、視訊、線上等方式，已協助輔導超過300人次，包括蜂農、菇農、餐飲農、菇農、餐飲等產業，利息補貼約4685萬元。

目前，縣府大力推動「金正好購」金門商品專區，協助青創業者進行網路行銷外，也規畫招攬29家地方特色產業進駐產博園區，創造更多就業機會，另也開辦多元職訓課程，如跨境電商課程、傳統匠師班、觀光從業人員考照班、鋼筋模板及混凝土職能訓練，提升青年就業技能。

楊鎮浯也在今天宣布將成立「金門青年發展中心」，整合各局、處的青年相關工作，擬訂更完善的青年政策，提供青年朋友更大的發揮空間和機會。

(中時 )