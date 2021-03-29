近日，歐盟、美國、英國、加拿大就涉疆問題實施對華制裁，今天（29日）上午，中國外交部與新疆自治區共同舉行涉疆問題新聞發佈會。新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相呼籲H＆M等企業要擦亮眼睛、明辨是非，更嗆西方國家：中國早已不是1840年的中國，中國人民是不好惹的。

在記者會上，新疆自治區人民政府，新疆教培結業學員代表，宗教界人士，新疆教育界、婦女界等代表向中外記者介紹了新疆在各領域的發展情況。

與會人士表示，新疆少數民族人口數量不斷增長，各族人民和諧共處，西方所說的種族滅絕等言論純屬無稽之談，新疆根本不存在強制勞動等行為。

與會新疆棉紡工人表示，西方人士並沒有實地考察，就發起對新疆棉紡織業的抵制，這就是想砸掉新疆棉紡織工人的飯碗。

新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相表示，企業不應把經濟行為政治化。針對外部勢力以所謂新疆人權問題為藉口對中方有關實體和個人實施制裁，包括新疆各族群眾在內的中國人民表達了憤慨之情。

徐貴相說，「中國早已不是1840年的中國，中國人民遭受西方列強霸權、霸凌的時代一去不復返了。包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的。」

「當制裁的大棒揮向新疆企業的時候，也會砸向自己。」徐貴相警告，「作為一個國際性企業，應該看到這一點。我們希望更多類似H＆M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」

(中時 )