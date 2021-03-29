台日混血網紅松崎敏葵因常以洋娃娃的打扮示人，在網路小有名氣，近日她在IG自爆已經有兩個孩子，其中一個是領養來的，突如其來的拋出未婚生子震撼彈，讓外界震驚不已。

松崎敏葵28日突在社群PO出自己的體重，透露在生產完一個禮拜內就少了9公斤，她沒有控制飲食，也沒有運動，甚至每天吃7餐才會飽，但體重還是一直下降，透露整個孕期只胖1公斤，「一卸完貨就比懷孕前的我還要瘦」。

松崎敏葵透露自己有2個寶寶，但未婚單身。(圖／翻攝自松崎敏葵IG)

松崎敏葵稱孕期只胖1公斤。(圖／翻攝自臉書)

讓她開玩笑表示「原來懷孕生產可以減肥變瘦」，而且她孕期都沒忌口，每天吃麻辣鍋、冰、含有咖啡因的茶，原本還想說會生出有問題的小孩，沒想到小孩做完全身篩檢，竟超級正常健康，「只能說我的體質真的太特殊，可能這輩子有燒好香，小孩是來報恩的」。

松崎敏葵更稱自己胸部在退奶後也沒有消風，還比孕前還大「算是因禍得福？！」而她突然拋出生子的重磅消息，讓外界都相當震驚，但她強調自己還是單身，「我沒有結婚，我沒有結過婚。」

她也大方承認自己有孩子，「我有領養一個寶寶，自己也生一個寶寶，我總共有2個寶寶。」她更澄清自己前段時間住院不是因為剛生產完，是遭前男友施暴，「也就是小孩的爸爸，打到頭內出血才住院。」

(中時新聞網)