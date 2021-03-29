女神賈靜雯和修杰楷是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口在2015年結婚，並生下咘咘、Bo妞2個女兒，賈靜雯與修杰楷婚後恩愛，小倆口不管到哪總是形影不離，而賈靜雯昨（28日）則曬夫妻騎自行車照，裝備齊全的賈靜雯穿單車服、頭戴安全帽，貼身的單車服裝更是讓賈靜雯的身材曲線全都露。

賈靜雯昨在網曬出與修杰楷的騎車照，只見賈靜雯和修杰楷都穿單車服、騎著專業自行車上山，裝備齊全的賈靜雯戴著太陽眼鏡和安全帽，賈靜雯騎在前面、修杰楷則騎在後頭跟著，賈靜雯賣力踩著輪子，修杰楷還現身留言督促愛妻：「快點踩，不要偷懶 踩一踩就到了」。

賈靜雯零贅肉的身材曲線超狂。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia臉書）

照片中，賈靜雯身穿藍綠色修身車衣、黑色貼身短褲以及防風背心，不僅讓賈靜雯白嫩四肢全都露，也讓她零贅肉的纖細身材曲線全現形，而在賈靜雯曝光的老公視角照中，她臉蛋白嫩光滑，46歲賈靜雯超凍齡，說她是美魔女一點都不為過。

小倆口一前一後騎車上山，賈靜雯騎在前方，修杰楷則騎在後頭跟著愛妻。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia臉書）

小倆口一前一後騎車上山，鶼鰈情深羨煞眾人，女星張琪惠就直呼：「好幸福 希望下次還能遇到妳一起運動（許願」，林柏宏也留言虧修杰楷：「後面修哥眼神好像教練」，網友也大讚「人生道路上最好的伴侶！修隨侍在側滿滿愛」、「最棒的事是夫妻倆一起做一樣的事」、「身材保持得很好」、「身材超好...羨慕！」、「辛福感都溢出畫面了」。

七年之癢😂 終於又好好跟它建立在一起的感覺💖 這兩個月是騎車好天氣🙌 好好把握💪 #認真騎車 #鍛鍊體力 #好天氣 #七年之癢 由賈靜雯AlyssaChia 發佈於 2021年3月27日 星期六

(中時新聞網)