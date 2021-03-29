一名男網友抱怨，每次跟妻子求歡都被拒絕，距離上一次已經超過8個月，丈夫說家中有兩個小孩，他回家也有幫忙帶小孩、做家事，不知道妻子到底怎麼了？貼文一出引發熱議，有網友揪出致命關鍵表示，女人生過以後可能性慾降低，而且老公一起帶小孩是應該的，怎麼會叫「幫忙」，認為丈夫不夠體貼，被拒絕只是剛好而已。

原PO在臉書社團《匿名公社》表示，他性慾很大，每天都想要，但距離上一次與妻子恩愛已經過了8個月，不知到底是怎麼了？目前育有兩個小孩，老大在上幼稚園，回家他也都有幫忙帶小孩，家事也有幫忙做，但不懂老婆為什麼8個月以來每次求歡都拒絕，還因為這件事要跟他鬧離婚。

原PO說老婆的反應讓他傻眼，他無奈表示，孩子一天一天長大，他不希望讓他們變單親。貼文曝光後網友紛紛回應「算了啦，家裡有顧好就好了」、「你是不是只顧自己滿足沒有顧到她的需求？」、「外面有小王？」、「還是她怕再懷孕」、「我也差不多，撐了好幾年了…」。

有網友分析指出，老婆有可能是生過兩胎後性慾降低，也可能是因為性愛過程中不舒服，老公又沒有顧及到對方的需求，久而久之就不想有性生活了。此外，還有人說，照顧小孩應是夫妻兩人共同的責任，但老公卻說他是「幫忙」帶小孩，在老婆聽起來可能就是關鍵致命傷。

女方3小時求歡3次 男方翻臉 互告性侵

(中時新聞網)