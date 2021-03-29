新店區農會傳賄選案 檢調搜4處約談3人 16:222021/03/29 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區農會傳出賄選案，檢調獲報指周姓會員等人疑似以送禮盒方式賄選，涉嫌違反《農會法》，台北地檢署29日調查局新北市調查處，兵分4路搜索周男等人到案。 檢調接獲檢舉，指稱新北市新店區農會第19屆會員代表及理、監事選舉疑似賄選情事，北檢即指揮調查局新北市調查處進行調查，查知周○盆、周○火、周○時等人疑似以餽贈禮盒方式對新北市新店區農會會員進行賄選，檢調蒐證告一段落，今天展開偵查行動。 南市區漁會改選 陳亭妃向漁業署告狀市府關心過頭 農業局：與檢調合作維護漁會選舉公平 清明連假將至 大溪警方實施交管 (中時 ) #檢調 #新北市新店區 #賄選 #農會 #涉賄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 樹林鐵皮屋藏賭場 警破門攻堅搜出163萬 13:092021/03/29 社會 議員王家貞涉詐領助理費遭搜索 國民黨市黨部抗議：辦藍不辦綠 13:492021/03/29 社會 疫苗施打未破萬 評估擴大對象 04:102021/03/29 生活新聞 富士康廣告集團驚傳吸金近60億惡性倒閉 自救會：董座神隱疑脫產 15:112021/03/29 生活 某廣告集團被控惡意倒閉 投資人及員工求助無門 中市議員：檢調儘速調查 13:132021/03/29 社會 陸廠高薪挖角台籍科技廠前老總 獲官股1300萬補助 16:032021/03/29 社會 高檢署明早傳喚白狼 警方戒備防群眾滋事 12:292021/03/29 社會 根除C肝有望 無論有無肝纖維化 健保新藥助攻 08:132021/03/29 健康 半年多地下匯兌7億 嘉義檢警逮6嫌交保 12:492021/03/29 社會 新北為6隻流浪比特犬 找一個家 04:102021/03/29 地方新聞 看好疫後市場 快時尚眼鏡 全台加速展店 04:102021/03/29 產業．科技 社會熱門新聞 長賜輪馬路版 客運車禍撞爛卡路中 新北要道中斷 - 社會 嫩妻嘿咻公公7年 還意外揭公婆秘密 婆婆反被媳婦轟出家 - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 喪妻再娶收前岳母結婚禮 男打開一看秒甩新婚妻 - 社會 釣蝦場遭客訴釣嘸蝦 老闆調監視器 驚見2員工偷吃111公斤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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