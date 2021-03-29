新北市新店區農會傳出賄選案，檢調獲報指周姓會員等人疑似以送禮盒方式賄選，涉嫌違反《農會法》，台北地檢署29日調查局新北市調查處，兵分4路搜索周男等人到案。

檢調接獲檢舉，指稱新北市新店區農會第19屆會員代表及理、監事選舉疑似賄選情事，北檢即指揮調查局新北市調查處進行調查，查知周○盆、周○火、周○時等人疑似以餽贈禮盒方式對新北市新店區農會會員進行賄選，檢調蒐證告一段落，今天展開偵查行動。

(中時 )