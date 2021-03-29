北市勞動局率全國之先，於今年1月18日即配合職安署的春安檢查，宣布「工地勞檢酒測」上路，隨後全台各縣市紛紛跟進。北市勞動局長陳信瑜3月29日下午親率隊，赴「南港機廠基地公共住宅統包工程」的工地進行檢查，針對高架作業的勞工進行酒精性飲料抽測，陳信瑜直言「工安零僥倖，若導致職災最重罰30萬元！」

營造工地險象環生，卻常見有許多工人為了提神，在現場飲用酒精性飲品，增加職業災害發生機率，北市勞動局對此已購買4支酒測器要進行勞檢。而陳信瑜29日率勞動檢查處，並會同都市發展局前往南港聯合檢查，經查並未發現勞工有飲用酒精性飲料，不過仍在現場呼籲宣導高空工作勿飲用。

「市府帶頭要求酒精性飲品不得進入工地，是非常好的要求！」該工地主任表示，工地會全力配合市府政策，除在工地新購置1台固定式酒測器外，也另備3台攜帶式酒測器，將不定時對高架作業勞工進行酒測，如發現勞工有酒精性反應，會立即拒絕勞工進場作業，以防事故意外發生。

陳信瑜說明，市府的公共工程應作為民間工程的表率，北市勞檢處將優先針對設有福利社、販賣部的工地區域，或經常被查出現場屢次有酒精性飲品的工地，以及遭檢舉、媒體報導有勞工飲用酒精性飲品者，進行酒測檢查。

「工安零僥倖！」陳信瑜強調，若發現勞工在工作前及工作時飲酒，而導致在高架作業時發生職業災害，將依違反《職業安全衛生法》及「高架作業勞工保護措施標準」規定，依法處3萬至30萬元罰鍰。

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(工商 )