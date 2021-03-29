釣魚團體29日至農委會及漁業署陳情，要求全面開放漁港垂釣、降低違規垂釣罰款，立即拆除、塗銷漁港週邊禁釣標語、告示牌，及開放低度利用漁港，提供海洋休閒與垂釣活動等訴求。漁業署表示，漁港建置設施主要是提供漁船裝卸作業、整補、停泊休息使用，在漁業優先，且不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染及釣友能共同維護漁港垂釣區規範前提下，將持續協調指定漁港區域開放民眾垂釣。

漁業署說明，2019年行政院「開放政府第46次協作會議」達成「漁港劃設釣魚區及其管理，應由主管機關、地方漁會、釣魚團體一起討論決定」及「釣魚區劃設，以不影響漁民作業和漁船航行安全為前提」等共識。漁業署陸續邀集地方政府、漁會及當地釣魚團體積極協調各地漁港設置垂釣區，漁港垂釣區由108年18個漁港（22處釣點），目前已增加至36個漁港（47處釣點），釣友至該等漁港垂釣區並未收取任何費用。

漁業署指出，自95年漁港法修正開放設置垂釣區，108年漁港擴大開放並在禁止釣魚區域設置禁止告示，垂釣區設置垂釣規範，產生釣友不遵守垂釣區規範、任意丟棄垃圾及魚餌，或破壞碼頭設施，任意甩竿影響漁船航行安全，引起漁民強烈反彈；甚至無視禁止釣魚警語在未開放垂釣區域釣魚，衍生釣友安全問題，如去年9月7日宜蘭縣大溪漁港瘋狗浪造成6名釣友不幸亡故之公安事件。至於釣友在漁港禁止垂釣區釣魚遭處分部分，係因已實際影響漁船作業，經當地海巡單位一再制止無效後，漁港主管機關才依法處分。

漁業署呼籲，漁港係供漁業作業，維持漁民生計之用，民眾應在漁港指定之垂釣區內從事釣魚活動，並穿著救生衣、防滑鞋等安全裝備，隨時注意海況及氣象報導資訊，以維護自身安全，同時不要妨礙漁船作業安全，破壞漁港及漁船設施，勿隨意棄置垃圾及魚餌，共同維持漁港環境清潔，共創漁船整補航行正常運作與釣魚休閒雙贏。

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