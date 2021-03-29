「護照終於有用了！」台中一家OUTLET鎖定偽出國、真購物的商機，舉辦歐洲名牌採購會，網羅GUCCI、BURBERRY、ARMANI、Le coq Sportif等30大歐洲名牌，祭出全面2折起、滿千再折百，首五日還有會員秀護照直接送百元購物金的好康，滿足消費者免出國就能血拼買名品的樂趣。

日曜天地OUTLET表示，由於疫情、出國不易，國內名品業買氣爆衝，去年十月間日曜舉辦名品採購會，業績成長3成，這次趕在4月清明連假展開前再舉辦歐洲名牌採購會，不論是精品時裝、包包手錶等配件，還是歐美知名運動服飾商品通通有，全身行頭一次購足，讓消費者免出國就能以OUTLET價買到划算商品！

這場歐洲名牌採購會，4月1日登場，日曜最新引進的永城精品也同步開幕，該專櫃引進歐美知名精品鞋品牌，像是義大利休閒鞋IMAC、西班牙Verbenas、紳士鞋聞名的Berwick全面3折起，還有紅遍歐美的ALL BLACK鞋履品牌進駐，為整體品牌陣容更添加戰力！

不但折扣下殺二折起，日曜天地OUTLET歐洲名牌採購會，也推出跳島微出國，消費集滿2個不同歐洲品牌櫃的限定章，就有機會雙人搭飛機跳島玩澎湖、金門、馬祖！首五日4月1日到4月5日會員回店秀護照，直接送OUTLET百元購物金！消息一出不少網友都說：「護照終於有用了！」、「趕快回家把護照找出來！」

(中時 )