由白敬亭和金馬影后馬思純主演的陸劇《你是我的城池營壘》正在WeTV熱播，兩人劇中CP感十足，白敬亭卻自曝拍感情戲一直是他一個挺大的挑戰，出道已經7年的他，在此劇才獻出首度螢幕初吻，一場在車上他和馬思純捨不得分離，霸氣將要下車的她拉回親吻的橋段，正片畫面看似唯美，但花絮中小白第一次的一吻，沒抓好角度竟吻上了馬思純的鼻頭，看得出來吻技相當生澀。另一場壁咚馬思純的戲，白敬亭一個帥氣轉身，手卻滑了一下沒扶著牆壁，失手後的他，尷尬笑到無法停止，為了談個浪漫戀愛真的是太難了。

兩人劇中分別飾演的特警「邢克壘」和醫生「米佧」，從歡喜冤家到逐漸相知相愛的超甜過程，掀起超高討論熱潮。白敬亭和馬思純首度合作卻默契十足，他大讚影后演技自然，劇中很多台詞、動作的小細節，都是兩人現場碰撞出來的火花；例如一場馬思純需上場解救氣喘發作的人質，白敬亭幫她放入耳內監聽器，在測試聲音時馬思純說了三聲「邢克壘」，這幕讓許多網友隔著螢幕都感覺到酥麻，而這細節就是他們臨場設計的。

白敬亭主演《你是我的城池營壘》爆紅。（WeTV提供）

白敬亭和馬思純拍攝時互動太過自然，自然到常常讓導演入迷忘記喊卡，還得讓要兩人演到笑場回頭拜託導演「喊卡吧」。兩人也因此劇拍出好感情，鬥嘴從戲內鬥到戲外，最新一集白敬亭趁機大秀二頭肌和腹肌好身材，卻遭馬思純無情吐槽「你壯碩手臂好嚇人啊，很像青蛙」，讓白敬亭哭笑不得。

馬思純在《你是我的城池營壘》演技生動自然。（WeTV提供）

《你是我的城池營壘》中特警的霸道暖男形象讓白敬亭再度成為話題人物，更在網路影響力排行榜直衝第三名，可見人氣爆紅程度。私下的他與粉絲互動也超幽默，他見粉絲喊他「老公」，卻留言回覆「醒酒方法」，要粉絲清醒點，還因此登上熱搜，白氏幽默也更展現他的魅力。《你是我的城池營壘》於WeTV全網首播，每週四至日20：00更新兩集，會員搶先看六集。

(中時 )