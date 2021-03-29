受到企業財報可望亮眼，以及美國市場樂觀氣氛激勵，日股29日收紅。不過，野村控股宣布，可能會大虧20億美元，股價跌幅也一度創下十年來最深，漲勢被壓抑的日經225指數收29,384.52點，上漲207.82點，漲幅0.71%。東證股價指數收1,993.34點，上漲9.18點，漲幅0.46%，還是未能收復兩千點失土。

野村證券暴跌16.33%做收，並創2011年11月以來最大單日跌幅。因這家全日本最大券商表示，美國分公司可能會虧損約20億美元。

大和證券表示，投資人擔心會有更多金融機構會爆出類似鉅額虧損，投資信心進而受到影響。

瑞士信貸表示，平倉後自己第一季財報可能會受實質影響，因一家美國避險基金在追繳保證金方面違約。

野村證券是東證下跌最多的成分股，三菱日聯金融集團跌1.84%，三井住友金融集團也跌1.07%

不過日股中，晶片相關類股領漲，東京威力科創漲3.32％，愛德萬測試漲2.6％，索尼也漲1.75%。

Tachibana證券表示，投資者鎖定目標，是一些可望搭上景氣復甦題材的相關族群。同時，這些日企未來幾年的公司收益，也可能會因此增加。

旗下擁有Uniqlo品牌的迅銷，上漲0.86％。

花王集團漲3.02％，是東證核心30中漲最多個股，其次是大金的2.79％。

至於表現不佳的，則是軟銀集團跌1.71％。

(時報資訊)