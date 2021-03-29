帛琉首發團將於4月1日正式啟程，中華電(2412)搶搭順風車，今(29)日宣布成為全球第一家開通帛琉4G LTE的漫遊業者。

中華電表示，疫情影響下，許多台商在國外的漫遊需求日益增加，「台商一路發月租型」成為台商旅外漫遊首選，依中華電客戶使用漫遊服務數據統計，去(109)年申租「台商一路發月租型」人次較過往成長近1.5倍。「台商一路發月租型」提供客戶跨中、港、澳使用，今年特新增「台商一路發月租型-新馬」方案，月繳1688元，平均1天只要56元，即可輕鬆往來新加坡、馬來西亞兩地，滿足台商們旅外的需求。

中華電表示，自即日起推出帛琉漫遊上網優惠，1GB只要468元、2GB優惠價768元；針對用量較大的客戶，亦提供日租型方案，以量計價，用多少算多少，單日最高收費上限只要598元，中華電國際漫遊提供手機原號上網免換SIM卡的便利服務，並擁有最齊全的方案優惠。

(時報資訊)