鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)今日召開法說，展望2021年營運，董事長朱復銓表示，今年集團在手訂單已創新高，若能順利出貨將可帶動營運雙位數成長，但坦言零組件缺料狀況影響出貨進度，預期第二季狀況將最劇烈，將致力降低受影響程度。

同時，因應歐美一線重要客戶對ATM、自助報到機、彩票機及博弈機等需求，朱復銓指出，樺漢將建立一條龍式的整體產品設計製造服務，預計在歐洲設立製造中心。因應相關資金需求，預計第四季將有增資計畫，目前確切方式尚未確定。

朱復銓指出，集團今年在手訂單創下新高，其中S&T/Kontron的品牌業務達9.3億歐元新高，帆宣的系統整合業務在手訂單亦創新高、達278億元，瑞祺電、帆宣等設計製造（ODM）業務在手訂單亦可望年增達雙位數以上，為三大業務「三足鼎立」奠定良好基礎。

展望上半年營運，朱復銓表示，因各國政府因應疫情提高支出以振興經濟，來自軌道控制系統及公共事業訂單均受惠成長，疫情帶動的醫療設備訂單亦持續挹注成長。工業領域亦略見復甦跡象，加上通訊事業併購效益挹注，整體品牌業務營運將進一步成長。

系統整合業務方面，全球半導體產業需求增加延續，上半年受惠市場需求及資本支出增加，來自科技廠客戶的新系統工程及廠房建置專案陸續開出，擔當成長主動能。ODM業務主要動能來自樺漢自身成長，主動能則來自公益彩券訂單、機器視覺需求續增。

朱復銓指出，今年品牌業務將專注發展工業物聯網（IIoT）領域，成長動能來自軌道控制系統及M2M通訊事業結合5G技術的事業擴展。工業領域略見復甦跡象，醫療設備需求將視疫情程度延續，航空電子則持續審慎面對總體環境挑戰。

系統整合業務方面，朱復銓表示將持續積極發展工業物聯網、大數據等應用及建置服務能力，並擴大與國外設備供應商合作、擴增高階設備產能。ODM業務方面，來自自助收銀（SCO）的需求持續提升，網安在營運技術（OT）領域持續發展及需求成長，亦增添成長動能。

由於三大業務在手訂單暢旺，朱復銓表示，若沒有零組件缺料因素，營運將會有穩健成長動能。他坦言，近期車用、音訊晶片及主動零件等零組件「非常缺」，影響部分ODM出貨可能性，目前已確保取得6～7成訂單所需的零組件，將繼續致力降低缺料影響。

(時報資訊)