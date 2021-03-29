中信房屋統計去年六都間人口相互遷徙狀況，其中以新北市人口磁吸效應最強，遷入人口為遷出人口的2.74倍，至於台北市，由其他五都遷入的人口已不到遷出的0.6倍，也就是說台北市正大幅流失人口，遷往他都的人口也位居六都之冠。中信房屋分析，新北市幅員廣闊，生活環境選擇多，而且房價比台北市更具彈性，因此讓新北市成為在大台北地區謀職、生活遷居的首選。

中信房屋研展室依據內政部資料統計去年六都人口遷徙狀況，各都遷徙以台北市遷出流動最多，遷往他都（其他五都）的人口為7.4萬人，但由他都遷入台北市的人口卻只有4.4萬人，遷入遷出比約為0.6倍，顯示社會增加人口正大失血。而新北市由他都遷入的人口為8萬人，遷往他都僅有2.9萬人，遷入遷出比約為2.74倍，明顯高於桃園市的1.89倍、台中市的1.39、台南市的1.1倍，與高雄市的1.02倍。端詳六都遷入遷出人口，遷出人口由多至寡依序是台北市、新北市、桃園市、高雄市、台南市、台中市。而遷入人口則是新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市。以各都戶籍人口計算遷出率，以台北市2.9%最高，台中市0.4%最低。

中信房屋研展室副理張漢超分析，六都間人口遷徙大多以鄰近的他都為主，例如台北市與新北市、台南市與高雄市都互為人口流入最大來源，顯示多數人選擇遷居地點主要是考量地緣環境文化，而房價能否負擔也可能是因素之一。像是由高雄遷居北部的人口多數會選擇新北市，桃園市次之，最後才會選擇台北市，箇中原因可能是新北市各地遷入人口較多，南部民眾北上遷居較容易找到具有「家鄉味」的人事物，且由於在台北工作生活，新北市的房價也比較能負擔，在各種權衡後，最終以新北市勝出。

房價強者如台北市，大概只剩下新北人願意大舉遷居，但實際上北市人遷居新北市其實更多。張漢超指出，新北市目前發展已不輸台北市，尤其比鄰的新店、中永和、板橋、三重、新蘆地區更是炙手可熱的房市熱區，部分區域房價雖也不低，但仍可找到超值的標的，這也是北漂人口首選新北遷居的可能原因之一。

(時報資訊)