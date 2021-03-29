長賜輪塞住蘇伊士運河，大排「長榮」要賠多少錢？今天召開法說會的陽明海運總經理杜書勤給了答案，根據全球海事法的船舶運載合約，海運業者對於貨主原訂的交貨期若無法準時到，其實是不用負責任的，延誤一、兩周並不需要賠償的。

長賜輪卡關讓全球開了眼見，針對全球海事法規定，船公司不需因為貨物無法準點就賠錢；至於船舶卡在河道上，還必須要釐清責任，如果簡單根據載運的內容推估，全球每小時損失4億美元（新台幣112億元），一分鐘就「擱」掉新台幣1.8億元。

海運業者表示，船舶在全球航行，會遇到各種天災因素影響，像長賜輪這種塞住蘇伊士運河只是其中一種，罷工、缺工同樣會塞，業者自是盡力準時把貨送達，但如果因為船舶延誤到港就要賠，恐怕全球船公司、保險公司都賠不完。

海運業者表示，雖說長賜輪卡關是衝擊全球運輸的大災難，但站在船公司的立場，這使運價得到支撐，「開心都來不及」，只是不能明說；再者若長賜輪塞得更久些，當貨主要求改繞好望角，就等於找到運價上漲理由，運價非漲不可。

貨攬業者表示，走海運的，慢到個一、兩周都在可控範圍，這也是到目前為止，多數船隻寧可先等，視長賜輪脫困與否再說；但如果延誤超過兩周，就會波及供應鏈，這時貨主就可能要求繞道、或是改走空運的要求。

貨攬業者解釋，一旦繞道改走好望角，運費就得重談，「成本如果1000（美元）、船公司可能會收個2000（美元）」，這等於讓停住的亞歐線運價找到漲價的理由，所以「現在就看誰先撐不住，提出繞道的要求」，所幸長賜輪卡關總算有解。

(中時 )