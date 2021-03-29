在生活中，不少人可以幾個月就換對象談戀愛，而有的人卻是萬年單身，搜狐網命理專欄指出，金牛、雙子以及天秤座在愛情中最慢熱，他們看起來高冷，自我保護意識很強，但一旦愛上一個人，就會特別長情愛一輩子。

▍1. 金牛座

金牛座個性慢熱，是個很難走心的人，潛意識會把他人排除在心理防禦之外，不容易打開自己的心，愛上金牛座就像在溫水中煮青蛙，只有慢慢來，金牛座才能習慣你的存在和陪伴，真正進入他們的心。但金牛座一旦迷戀上一個人，就是一輩子專一且矢志不渝。

▍2. 雙子座

雙子座性格非常善變，談感情很難走心，在跟別人交往的時候會有些漫不經心，不會讓他人看到最真實自己。當雙子座和人接觸時非常表面，不容易表達自己的誠意，但一旦雙子座真的愛一個人，那就是認真愛一輩子，並且把自己的一生都奉獻給彼此。反之，當雙子座不愛的時候，也不會將就。

▍3. 天秤座

在每一段關係中，天秤座都非常專一，但同時會有所保留，他們不容易愛上一個人，僅會停留在「喜歡」的階段，因此，失去一段感情對他們來說並不會很痛苦，只要出現新的目標可以轉移天秤座的目光，他們很難做到忠誠。但如果真正墜入愛河愛上一個人，天秤座就會完全被對方所吸引，願意全心付出。

(中時新聞網)