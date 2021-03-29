賴慧如自豪嘴巴很厲害，是做口碑的。（民視提供）

蘇晏霈順利挑戰「口技王」。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前直擊八點檔《多情城市》拍攝現場，考驗演員「誰是口技王」。挑戰者包括蘇晏霈、黃文星、GINO、張家瑋、夏宇禾、賴慧如、羅子惟等。第一位挑戰的蘇晏霈，聽到題目「樹懶叫」瞬間害羞、傻笑不已，但仍完美呈現樹懶表情，讓現場笑翻。而賴慧如起出先自豪「嘴巴是做口碑」，沒想到第一題「哥吉拉」就被擊敗，最後一題「喝到斷片」才完美詮釋，被讚是演技派歌手。

在《多情》飾演兄妹的Gino和張家瑋一起接受「口技王」考驗，張家瑋天然萌的狀態，哥哥Gino忍不住吐槽。張家瑋還撲上主持人小路及阿甘身上，她說「兩位太久沒來了」，因為只要他們在現場，拍戲情緒都能稍微放鬆不少。黃文星被第一題「蝙蝠」嚇到愣住，幸好最後詮釋「爆走的文真」才順利過關。

首次參與《娛樂超skr》直擊的羅子惟非常認真的做答，連題目是「草泥馬」也認真回答，讓主持人大讚太可愛。夏宇禾則帶狗狗一起接受挑戰，現場馬上模仿自己狗狗的叫聲，最後靠模仿鳳梨鼠叔的聲音獲得《多情的口技王》封號。

(中時 )