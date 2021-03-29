為什麼小吃店請不到台灣員工，只能找外籍移工？一名小吃店老闆抱怨，徵人真的很難，尤其台灣人。他透露，提供的職缺月休4天、每天上班8小時，卻一直沒人上門應徵。結果網友一問，老闆坦承薪水開2萬6000元，被網友酸爆「你也太凹了吧！」

「現在要找員工真的好難，尤其是本地的台灣人」，原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他開了一間小吃店，最近想找一名幫手，工作時間是下午4點到晚上12點，可月休4天，月薪則是2萬6000元。

原PO強調，26K只是一開始的薪水，若往後可獨當一面，薪水會加到3萬元，還有月營業額5%的獎金。他認為，其實工作內容不難，沒想到只有外籍移工願意來，「移工沒有不好，但還是有其他考量，不然我乾脆開間越南或印尼店就好啦！」

他還是希望能找到肯學、肯做的台灣員工。網友一看薪資，大酸「別問為什麼沒人應徵，你怎麼不先問問自己，這種薪水誰肯做」。

網友計算，月薪2萬6上班26天，平均日薪僅1000元，除以每天工時8小時，等於時薪才125元，「比基本工資還低，你也太凹人了」、「這種薪水別說台籍，外籍都有點低了」、「我們家管委會請的管理員，月休6天，薪水給4萬多」。

(中時新聞網)