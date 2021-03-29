黃士修。（資料照片）

根據美麗島電子報今（3月29日）發布的民意調查，認為核四利大於弊的有45.6%，認為弊大於利的有33.1%；45.3%民眾同意啟封核四（即「挺核四」）、39.7%不同意啟封核四（即「反核四」）。顯示挺核電或挺核四的民眾，已遠高於反對的民眾，民進黨神主牌已經破滅、不靈驗了。核能流言終結者黃士修在臉書用5個字回應：民進黨急了！

根據美麗島電子報詢問民眾「世界各國對核能發電有不同的看法，如果以經濟、環保、核廢料、風險等各方面整體來講，您認為在台灣使用核能發電是好處比較多？或壞處比較多」，調查結果顯示（括號內是與2017年8月相較的增減百分點）：認為在台灣使用核能發電利大於弊的有45.6%（+7.1%），認為弊大於利的有33.1%（-4.5%），認為是利弊各半的有8.6%（+3.7%），未明確回答的有12.6%（-6.4%）。

另詢問民眾「您對於國內啟用核四廠開始運轉發電，這項公投您會投同意、或不同意」，結果顯示45.3%民眾同意啟封（即「挺核四」）、39.7%不同意啟封（即「反核四」），表示不投票或投廢票的有4.2%，另有10.8%未明確回答，可見民眾看法分歧。然而值得注意是民眾對核四態度已從多數反對逐漸轉為傾向支持。

對此，核能流言終結者黃士修在臉書用5個字回應：民進黨急了！

(中時新聞網)