這周天氣越來越熱，許多地區白天溫度飆到30度，與炎熱夏天無異，不少人已經開始換穿夏季的衣服，一名女網友在臉書分享幾張照片，表示逛百貨公司時，見到一群年輕男女穿著火辣逛街，照片曝光後，不少人猜測難道是「SWAG」在拍片嗎？

３人打扮養眼逛街（圖片取自／爆廢1公社）

一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出兩張照片，地點位於屏東環球購物中心，只見照片中主角是一男兩女，男子僅穿海灘褲、球鞋，裸露出上半身，另外兩名女子穿著也相當火辣，雖然外面有輕薄白襯衫罩住，不過裡面都是清涼比基尼，令人看得目不轉睛。

兩名女子身材姣好，膚色健康黝黑，其中一名身穿紫色比基尼的女子，胸前偉大更是讓人無法忽視，讓女網友不禁直呼「為什麼有人穿成這樣逛街？我老公眼睛一直黏著不放，還說要一直陪他們逛街，回家他就死定了」。

照片曝光後，不到1小時就獲得8千人關注，不僅男網友眼睛大吃冰淇淋，女網友也讚嘆該名男子身材夠養眼，不過也有網友猜測，難道是知名成人影音平台「SWAG」在拍片？「我不信你沒看男的」、「最美的風景」、「屏東太熱了」、「泳衣人體廣告」、「現在過去還來得及嗎」。

(中時新聞網)