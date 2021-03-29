一名女網友自稱是醫生，愛上小她13歲的實習醫師，為他結束10年婚姻又再婚。不料結婚才1年，小丈夫就罹患肌肉萎縮症，但在她5年不離不棄悉心照顧下，丈夫奇蹟似的好起來。雖然女醫與小丈夫的愛情故事相當動人，無奈文筆不太流暢，甚至提到兩人性生活還寫成「糕潮」，讓不少網友質疑是創作文，還有人搞笑表示：腦海裡一直浮現糕點！

這名女醫師在臉書《靠北婚姻2.0》發文，一開始就表示「我的華文程度有限，有錯誤請原諒」，女醫師表示自己今年50歲，大現任老公13歲，她們在醫院相遇時，她39歲、他26歲是實習醫師。

當時女醫師與第一任醫師老公已結婚10年，不過已分房6年，對方是醫師世家，嫌棄女醫父母窮，兩人關係不佳。

現任老公追求她3年8個月，女醫被感動與他發生關係，更說「我從沒有也沒想到的是糕.潮的感覺是什麼？我真的是被現任給養出欲望起來。或許他年輕，比較活力」。

之後女醫因罪惡感離開實習醫師，但仍與前任丈夫離婚。之後她與現任丈夫再度於醫院重逢，對方依舊熱烈追求，最後「我們又陷入愛河。這次我們又在一次發生關系。他一樣的溫柔，讓我再次糕.潮。」。

女醫表示與小醫師婚後不到1年，小醫師罹患肌肉萎縮症，便提出離婚，因為他「無法給我任何糕.潮」。不過女醫師不離不棄，照顧丈夫5年，今年1月奇蹟出現，丈夫病好起來，「我們這兩個月，恢復了那方面生活。」。

不過許多網友質疑：「不太像是有醫師背景的文章」、「不要在這裡寫小說，趕快去出書，煩死了」、「要寫小說前麻煩找好資料好嗎？尤其是這種醫病的資訊.....不要誤導大眾了」、「哪裡剪貼來的」、「新的韓劇嗎？」。

更有網友搞笑表示：「『糕潮』是重點，腦海裡一直浮現無數糕點出來」、「糕潮一直以為是汽車旅館」、「看來她對這糕 潮超重視！雖然誰都重視，還是第一看到這樣注重寫糕點的女人」、「看完了想去買點 糕 點來吃」。

(中時新聞網)