立碁（8111）轉型有成，2020年毛利率寫下掛牌以來新高紀錄，由於電競相關、二輪電動車電控模組合計已逾營收比重四成，新冠肺炎疫情之下，宅經濟、二輪電動車漸成生活常態，在趨勢之下，立碁2021年營運可望挑戰16年新高，法人預估，立碁今年營收有機會成長20％。

立碁為老牌LED廠，自2012年開始轉型，除了收掉轉投資事業立碁光能的太陽能模組事業之外，也在LED領域找到著力點，目前包含滑鼠、鍵盤、光源在內的電競相關產品、二輪電動車電控模組、應用在監控及測距的紅外線光機模組合計已逾營收比重50％，公司已經連四年繳出獲利成績單，2020年毛利率、營益率雙率雙升，毛利率寫下掛牌以來新高紀錄，達36％，2020年的財報僅次於龍頭廠億光（2393）。

立碁董事長童義興看好今年營運，表示第一季電競、二輪車還是有缺料影響，第二季陸續解決之後，立碁的營運動能可望自第二季展現，第二季、第三季向來是二輪電動車的旺季，缺料問題舒緩之後，立碁今年營運有機會挑戰逐季成長。

童義興表示，公司的電競產品直接交貨給品牌廠，主要競爭對手為陸廠，產品相對客製化，目前營收占比超過三成，為最大單一產品線，去年公司斥資1億元，投資新設備，疫情之下改變生活型態，預期電競產品今年可望2位數成長，營收占比將持續拉升。

童義興也看好二輪電動車市況，各大廠牌競相推出電動車，歐美市場更因為疫情的關係，讓點到點之間的方式蘊含無限可能，激勵二輪電動車大賣，利碁介入車燈、電控模組已久，且已經是GoGoRo的供應鏈，隨著市場大餅擴大，童義興看好二輪車相關成長潛力。

立碁統計，電競、二輪電動車、紅外線光機模組、標案、傳統LED等各占營收30％、10％、10％、10％、20％，四月開始，立碁預計推出UVC LED水殺菌模組，搶後疫情商機。

立碁2020年獲利達1.35億元，年增90.4％，每股稅後純益1.23元，已經是最近15年新高紀錄，若將匯損4,000萬元加回，立碁的每股盈餘達1.6元，展望今年，法人預期立碁各類產品線看增，今年營收可望成長20％，每股盈餘挑戰回到2元，若昆山廠處分順利，今年則是2元起跳。

(工商 )