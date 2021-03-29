隨著報稅季節將至，配合2019、2020年稅務法令以及解釋函令更新，KPMG安侯建業稅務投資部副總經理謝昌君提醒，若2020年度營利事業若發放薪資給隔離員工，可直接在申報書中填寫薪資加倍扣除數額。

而營利事業若在2020年度上半年因疫情衝擊而發生營業虧損，財政部已發布解釋函令允許營利事業以2020年第1季虧損換算2020年度上半年估計虧損，可減除2018年度未分配盈餘。

由於財政部已於去年底就一次性移轉訂價調整訂出明確要件，未來營利事業不用就一次性調整提出個案申請，可在申報書中勾選申請並直接提交證明文件。

此外，謝昌君亦提醒，營利事業注意營所稅申報常見錯誤申報類型為收入及成本費用認列，營利事業有必要逐一檢視，避免遭稅局事後查核補稅。

針對近期國稅局對營利事業所得稅之查核重點，謝昌君表示，稅局除了會就波動性較大之收入以及成本費用加強查核，近年亦將查核重點放在跨境交易，營利事業須備妥移轉訂價報告等文書，對應稅局之調查。提醒營利事業應隨時注意相關稅務法令變遷，在經營逆境中盡可能尋求稅務專家協助，以「預防勝於治療」的概念進行有效稅務風險管理。

此外，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（資金專法）剩下最後半年，即將於今年8月14日施行期滿落日，且隨著境外資金專法之落日，延宕已久的CFC法令最快將於2022年開始施行。

KPMG安侯建業建議，尚在觀望之個人或企業，應把握最後4個多月的時間，思考在這個租稅資訊趨向透明且全球供應鏈正急遽變遷的環境下，應趁此良機以較低之租稅成本將資金引導回台重新進行資產投資之戰略布局。

(工商 )