中國石化28日下午發布2020年財報，至此，中國三大石油公司（三桶油）2020年成績單全部出爐。據中新經緯記者計算，2020年三桶油合計實現淨利潤人民幣（下同）768.86億元，日賺約2.1億元。

不過三桶油淨利降幅過半。三桶油財報數據顯示，中國石化營收最高，為2.11兆元，年減28.8％；中國石油緊隨其後，營收1.93兆元，年減23.2％；中國海洋石油營收最少，為1,554億元，年減33.4％，降幅在三桶油中最大。

在淨利潤方面，中國石化實現淨利329.24億元，同比減少42.9%；中國石油實現淨利190.06億元，同比減少58.4%；中國海洋石油實現淨利249.56億元，同比減少59.1%，其淨利潤在三桶油中降幅最大。

經計算，三桶油2020年合計營收約4.2兆元，累計淨利768.86億元，平均日賺約2.1億元。而2019年三桶油合計實現淨利潤1,643.18億，日賺約4.5億元。相較2019年，三桶油2020年淨利潤降幅超53％。

談及營收及淨利潤大幅下滑，三桶油在財報中均解釋稱，2020年，受新冠肺炎疫情和油價暴跌的雙重影響，全球石油消費大幅萎縮，業績受到影響。展望2021年，三桶油預計全球經濟將實現復甦，但復甦存在不穩定不平衡問題，全球石油市場供需寬鬆局面或有所緩解，國際油價企穩回升。

此外，三桶油瞄準綠色低碳賽道。2021年，碳中和、碳達峰概念大火，三桶油在財報中均透露，將積極推進綠色低碳轉型，打造綠色低碳企業。

中國石化明確，公司將把氫能作為新能源業務的主要方向，努力打造中國第一大氫能公司。2021年將加快低碳化進程，打造低碳競爭力。統籌轉型升級與減碳進程、結構優化與碳排放控制，推進化石能源潔淨化、潔淨能源規模化、生產過程低碳化，確保在國家碳達峰目標完成前實現二氧化碳達峰，力爭在2050年實現碳中和。

中國石油透露，2021年，將著力發展主營業務，積極推進綠色低碳轉型，注重數字化轉型和智能化發展，繼續深入開展提質增效。力爭到2025年左右實現碳達峰，2050年左右實現「近零」排放。

中國海洋石油指出，2021年將繼續以科技創新為動力，突出發展油氣主業，加快推動能源轉型，將大力推動綠色低碳轉型，繼續提升天然氣供給能力，推廣岸電工程實施，加大節能技術改造和減排新技術應用，逐步開展碳捕捉、回注與再利用技術研究。同時，將積極探索發展新能源業務，穩妥有序推進海上風電業務。

(工商 )