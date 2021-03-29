大陸財政部、海關總署、稅務總局29日發通知指出，對集成電路（積體電路）線寬小於65奈米的邏輯電路、存儲器生產企業，以及線寬小於0.25微米的特色工藝集成電路生產企業，進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，淨化室專用建築材料、配套系統和集成電路生產設備（包括進口設備和國產設備）零配件等，免徵進口關稅。

這意味著，中國進一步提高了集成電路進口稅收優惠政策的標準，集成電路生產企業的線寬標準由2015年的0.5微米（500奈米）提高到65奈米。

此外，對於集成電路產業的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8英寸及以上矽單晶、8英寸及以上矽片）生產企業，進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，亦免徵進口關稅。

中國集成電路進口創新高。據中國半導體行業協會3月25日統計，2020年中國集成電路產業銷售額為人民幣8,848億元，年增長17％。

根據海關統計，2020年中國進口集成電路5,435億塊，年增長22.1％；進口金額3,500.4億美元，年增長14.6％；兩者雙雙創下歷史新高。

(工商 )