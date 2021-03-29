長榮(2603)租船長賜輪(EVER GIVEN)擱淺，是否對運價進一步影響。陽明(2609)今天在法說會上表示，長賜輪擱淺對亞歐線有產生影響，對運輸供應鏈有一定衝擊，不過，市場仍由供需決定運價，業界不至於針對此一事件特別徵收運費，除現在船舶艙位供應有影響外，運價走勢還需要觀察。

而長賜輪是否衍生賠償問題，陽明認為，針對海事法規定，船公司沒有準時送達義務，延誤一兩周不會構成賠償問題，若繞道好望角，估計要增加7到10天、油耗成本增加30到70萬元左右。對陽明而言，目前影響不至於太大，因為一年來各地塞港持續，只是運河塞住雪上加霜。現在運河已在排隊的繼續排隊，只有部分零星船會調整，至於陽明所屬聯盟現階段有6艘船會改道。

另外，美國線長約在5月1日生效，目前進度只完成十分之一，陽明表示不必擔心，因為客戶數增加，要求簽約的量也比去年多，對今年市場並不悲觀。由於開出來的價格也較往年高，有些客戶在觀望，但預估一個月會陸陸續續完成，未來一年營收會維持相對高檔，至於是否造櫃造船第3季後再評估。

(時報資訊)