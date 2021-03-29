環境是現今社會最關注的議題之一，「2021 Earth Hour地球一小時關燈活動」於3月27日晚上8點30分至9點30分推行關閉不必要的電源。永慶房屋響應新北市政府的倡議，與全世界串聯「關燈」，以實際行動減少地球暖化！

永慶房屋提倡「因為永慶，更加圓滿」，一切的圓滿，都來自於生活，而有美好的環境才能造就圓滿的生活。永慶長年關心環保及公益相關議題，從社區志工服務到河川淨灘活動，都盡心盡力參與其中，今年的地球一小時關燈活動永慶房屋也積極參與，環境是需要大家齊心協力共同守護的，這次與世界一同串聯，以實際行動來關燈減碳愛地球。

永慶同仁主動關閉不必要電源 以實際行動保護地球

3月27日晚上，永慶房屋一同響應地球一小時關燈活動，永慶房屋總經理吳良治表示: 「有意義的活動永慶房屋當然要積極參與，身為房仲第一品牌，環境保護的議題一直是我們所關心的，去年也響應天下雜誌發起的『為淡水河做一件事』，發揮企業影響力呼籲大眾關注淡水河的保育，今年很開心可以一起響應關燈一小時活動，改善大環境應該由隨手做環保開始，藉由這樣的活動也可以提醒同仁們隨手關上不必要的電源，大家發揮永慶人團結合作的精神，為環保盡一份心力。」

永慶房屋板橋區店協理許彥翔分享:「我們響應當天晚上關閉門市不必要的電源，像是門口的櫥窗燈、招牌燈等等，這次關燈一小時的活動也提醒同仁們環境的重要性，一個隨手的小動作，如果大家集結起來就會發揮很大的作用！」

永慶房屋板橋區門市積極響應活動，主動隨手關閉不必要的電源，為地球盡一份心力。(圖/永慶房屋提供)

疫情時代傳遞新希望 永慶房屋善盡企業社會責任

2020年全球受到疫情肆虐，然而台灣防疫成效顯著，是所有台灣人團結合作、互相配合的功勞，永慶房屋不受疫情影響，業績突圍成長，主要因為有團隊合作的企業文化，讓大家工作上不分你我，一起拼出好成績，在環境維護上亦是如此，永慶房屋板橋區店協理藍貴清提到:「除了響應關燈一小時的活動，永慶的同仁們平時也積極服務社區深耕在地，像是環境的志工服務，與鄰里一同守護乾淨的家園，每個人都習慣隨手關閉電源、隨地檢起垃圾並做好分類，團結力量大，共同善盡企業社會責任，一起守護唯一的家園！」

永慶房屋響應關燈一小時活動，發揮企業影響力，一起守護唯一的家園！(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)