高市中正國小少棒隊經費短缺，中南咖啡董事長陳天寶號召企業、社團等單位捐助逾10萬善款。（柯宗緯攝）

曾勇奪世界冠軍的高市立中正國小少棒隊，球隊成立20餘年，但四處征戰燒錢，經費長期短缺。中南咖啡董事長陳天寶獲悉後，號召企業、社團人士響應，29日舉辦捐贈儀式，捐款10萬7000元給棒球隊，盼拋磚引玉改善練球環境。

中正國小校長吳軒銘表示，少棒隊成員有30多位，不少來自偏鄉或原住民部落，外界可能誤解中正國小屬於舊市區學校，經費會很多，但事實上經費長期不足。

吳軒銘提到，棒球隊挺燒錢的，尤其比賽時期，要到處征戰，交通費、餐費，還有球具、球衣、球鞋等開銷，以及協助部分同學家庭，總總經費對學校而言是挺重的負擔。

高市中正國小少棒隊屢代表台灣出國爭光，中南咖啡獲悉經費短缺，號召企業、社團等單位捐助逾10萬善款。（中正國小提供／柯宗緯高雄傳真）

高市中正國小少棒隊屢代表台灣出國爭光，中南咖啡獲悉經費短缺，號召企業、社團等單位捐助逾10萬善款。（中正國小提供／柯宗緯高雄傳真）

「少棒隊一直是學校的榮耀！」他也欣慰說，談到苓雅區中正國小，大家都會知道這群孩子表現優異、相當有戰力，曾代表中華民國打過威廉波特世界少棒盃第2名，2018年美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽奪冠，獲得蔡英文總統召見表揚。

吳軒銘感謝善心人士支持經費贊助，也希望形成一個善的循環，這股力量能持續下去。他告訴少棒隊球員說，未來若有能力成為職棒選手，或是在各方面有成就時，必須貢獻一己之力助人。

高市中正國小少棒隊屢代表台灣出國爭光，中南咖啡獲悉經費短缺，號召企業、社團等單位捐助逾10萬善款。（中正國小提供／柯宗緯高雄傳真）

陳天寶談到，這次捐助起源，一開始是向校方借用球場，聽聞少棒隊經費短缺，於是二話不說，在短短不到1個月時間，向社會、企業、扶輪社等募款，「錢不在多，而是心意」，希望能回饋社會，力挺少棒隊再創佳績。

(中時 )