各界矚目的長榮長賜輪今(29日)傳出脫困的好消息，鄉民在留言板上發問，順利脫困後，還有什麼衍生問題？有網友馬上回「油價可以崩了吧」，更有網友貼文表示「已經開崩了啊 最高67 現在60....」

鄉民關心長賜輪事件的進度，今日傳出脫困消息，有鄉民在批踢踢貼文問「這是不是代表船開走了，塞子被拔掉了，長榮讓其他挖土機得救了 順利脫困後 現在還有什麼衍生問題了？」有網友回「油價可以崩了吧？」也有網友立即回「已經開崩了啊 最高67 現在60....」、「從高點跌了10%以上了 但是便宜的油還在海上..」

實際上，國際油價隨著全球經濟復甦腳步，今年3月雙雙突破每桶60美元關卡，布蘭特原油期貨更在8日盤中衝破70美元，為去年疫情爆發以來首見，但隨著歐洲疫情復燃，多國採取封鎖行動，德州暴雪問題接近尾聲，產油設施逐步恢復產能，美國庫存大增，導致油價大幅拉回。

雖然這次長賜輪稍稍止住跌勢，但油價仍處在下跌區間，本周即將召開的OPEC+部長級會議，市場關注OPEC+是否在5月繼續延續減產政策，關係到油市後市發展。

(中時新聞網)