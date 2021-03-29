高市中博高架橋拆除後，可望帶動房市價格上揚。（柯宗緯攝）

高市中博高架橋拆除後，可望帶動房市價格上揚。（柯宗緯攝）

隨著高雄鐵路地下化後，中博高架橋近期拆除，縫合南北都市紋理，區段房市受矚目，價格看漲，商家「錢」景看好。而新商場義享天地開幕後，話題利多帶旺房市。房仲分析，自住、置產客看中未來發展性勇於出手。

住商機構、僑馥建經統計2019年與2020年大樓房價漲幅後發現，高雄大樓整體漲幅為4.4％，漲幅最高行政區分別為大社、三民、大寮、小港與左營，除大社交易量少，推估為低基期因素影響，交易量較大三民、大寮、小港與左營，漲幅分別為13.5％、13.22％、12.31％與11.8％，漲幅皆逾1成。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡認為，高雄房市雖然在2020年聲量較小，但土地標售、交易屢傳天價，在成本墊高與比價效應影響下，自然也帶動區域房價。

住商機構高屏澎東區協理林祺博指出，中博高架橋拆除後，投入千億元高雄鐵路地下化工程達到南北高雄全面融合，核心地帶的三民區房市呈現新風貌，也讓價格發威。

林祺博提到，北高雄議題多，左營、鼓山交界處有義享天地甫開幕，加上輕軌第二階段等話題，使自住與置產客均看中其未來發展性而勇於出手；除此之外，大寮和小港兩區則是市區房價飆漲，低價優勢讓買盤轉進，價格被帶動所致。

針對近來政府積極打房，郎美囡認為，可以預期房地合一2.0會對市場產生深遠影響，不過在政策利空當下，自用型購屋人可以透過選擇地點好、機能佳的個案入住，在低利時代下，順利買進自己人生的避風港。

(中時 )